Глава ВОЗ допустил возможность лабораторного происхождения коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 мог распространиться в результате утечки из лаборатории. Соответствующую возможность допустил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на саммите лидеров «Большой семерки» в британском Корнуолле.

Руководитель ВОЗ напомнил, что во всем мире минимум 174 млн человек заразились новым коронавирусом, а 3,75 млн скончались от последствий вызванного патогеном заболевания.

«Я думаю, что уважение, которого заслуживают эти люди, требует установить происхождение вируса, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии», — приводит слова Гебрейесуса газета Daily Mail.

В связи с этим медицинский функционер констатировал отсутствие достаточных «прозрачности и сотрудничества» со стороны Китая при расследовании происхождения Covid-19. Он также выразил уверенность в том, что «любые гипотезы должны быть рассмотрены».

Как сообщало ИА «Татар-информ», в последнее время исследователи всё чаще рассматривают версию связи возникновения или как минимум распространения нового коронавируса с утечкой из Уханьского института вирусологии. Такие гипотезы выдвигались и до этого, но тогда отношение к ним было более скептическим.

Прививаться от Covid-19 ранее неоднократно призывал Президент РФ Владимир Путин. По его оценке, для предотвращения эпидемии 60% населения России должны стать иммунными к этому заболеванию.