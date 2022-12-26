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Ру Тат
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Политика
26 декабря 2022  10:46

Financial Times: Потери и измотанность снижают шансы Украины на успешное контрнаступление

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Вооруженные силы Украины страдают от потерь и достаточно измотаны, что снижает их шансы на успешные контрнаступательные действия в зимний период. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Украинские войска <…>, конечно, сталкиваются с собственными проблемами. У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов», — заметил в разговоре с изданием анонимный западный советник по вопросам обороны.

Кроме того, анонсированное министром обороны Украины Алексеем Резниковым контрнаступление на южном направлении затруднили меры, предпринятые командующим объединенной группировкой российских войск генералом армии Сергеем Суровикиным

Речь идет, в частности, о выводе войск с правого берега Днепра и дальнейшем уплотнении боевых порядков. Впрочем, несмотря на это, FT не считает дальнейшие успешные действия ВСУ невозможными.

На Украине и в странах Запада регулярно заявляют, что Россия не стремится к урегулированию конфликта. При этом российская сторона, включая Президента РФ Владимира Путинадекларирует готовность к переговорам, но на условии достижения целей специальной военной операции.

#спецоперация на Украине
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