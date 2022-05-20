Глава ВФВ Шевченко раскритиковал Воронкова за отказ извиняться за расизм

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко раскритиковал позицию наставника калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, который отказался извиняться за расистское оскорбление в адрес кубинской волейболистки Аиламы Сесе Монталво.

«Меня удивило поведение, я рассчитывал, что разум возобладает, но нет, значит, будет решение исполкома о дисквалификации. На какой срок — пока непонятно. Насчет минимального срока не могу сказать, всё будет на усмотрение исполкома, до двух лет он может получить. Конечно, я удивлён таким поведением. Это странно.

Они говорили, что все вокруг виноваты, вот и все. Очень странная позиция. Понятно, что стрессовая ситуация, за языком никто не следит. Девчонки проделали огромную работу, действительно, они молодцы, стали чемпионками, и так все это смазать. Я не понимаю», — цитирует Шевченко «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Андрею Воронкову грозит двухлетняя дисквалификация.

Напомним, во время финального матча против «Уралочки-НТМК» Воронков нелицеприятно высказался в отношении одной из волейболисток команды соперников. Во время тайм-аута в третьем сете финального матча Воронков отвёл в сторону свою подопечную, предполагая, что ушёл от камер и микрофонов и выкрикнул: «Почему опять ловишь эту обезьяну?».

Чуть позже кубинская волейболистка отреагировала на данный инцидент.

«У меня нет никаких проблем с этим. Мне нравится мой цвет, и я не стыжусь его. Ценю людей за их сердце и поступки, а не за цвет кожи или национальность. Меня совершенно не затрагивают слова, которые он высказал против меня. Это просто демонстрирует немногие ценности, которые у него есть, и отсутствие профессиональной этики.

Я не буду отвечать злом на зло и не позволяю себе опускаться до такого уровня. Я победила его в этом финале мысленно. Сегодня этим письмом я делаю это снова, потому что моё сердце больше, чем возвращать ненависть к тому, кто послал в мою сторону ненависть.

Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба за твердую позицию по этому вопросу, моих товарищей по команде и тренеров за поддержку, а также всех, кто поддержал меня», — написала она в одной из социальных сетей.

Стоит отметить, что «Локомотив» выиграл в финале у «Уралочки-НТМК» со счетом 3:2 и стал чемпионом России.