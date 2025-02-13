Глава Управления ветеринарии РТ в прямом эфире ответит на вопросы о регистрации собак

Алмаз Хисамутдинов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра, 14 февраля, начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов в прямом эфире расскажет о процедуре чипирования и регистрации собак, которая стала обязательной с 1 января 2025 года.

Эфир будет организован в сообществе Правительства Татарстана в социальной сети «ВКонтакте». Он начнется в 14 часов.

Вопросы спикеру можно задавать уже сейчас под трансляцией во «ВКонтакте».