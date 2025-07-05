Глава Тюлячинского района Айрат Фатхуллин передал бойцам очередную партию помощи

Глава Тюлячинского района Татарстана Айрат Фатхуллин навестил земляков, участвующих в специальной военной операции, и передал им очередную партию шефской помощи.

«Доставили очередной гуманитарный груз нашим землякам, проходящим военную службу в зоне СВО. Выражаю огромную благодарность всем, кто внес свой вклад в это благое дело», – написал руководитель муниципалитета в своем Telegram-канале.

Фатхуллин также отдельно упомянул предпринимателей и обычных жителей района, принявших участие в подготовке груза.

Сами военнослужащие передали приветствие тюлячинцам и высказали им огромную благодарность. «Пусть наши ребята поскорее вернутся на родину живыми и здоровыми („Егетләребез тизрәк исән-сау туган якларына әйләнеп кайтсын“)», – заключил глава района.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале весны, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото, видео: t.me/FathullinAG.