Глава Тетюшского района РТ назвал больным вопрос состояния коммунальных сетей

Фото: tetushi.tatarstan.ru

В Тетюшском районе Татарстана больными вопросами жилищно-коммунальной сферы остаются высокая степень износа оборудования и инженерных сетей, отсутствие водопроводов в ряде сел, дефицит воды летом в самих Тетюшах. Об этом заявил глава района Рамис Сафиуллов на итоговом заседании Совета муниципалитета.

«Наша задача – по максимуму использовать программы модернизации коммунальной инфраструктуры, контролировать качество предоставляемых коммунальных услуг!» – подчеркнул в связи с этим руководитель района.

Кроме того, в своем докладе Рамис Сафиуллов поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости и снижения смертности. По его словам, в структуре смертности населения трудоспособного возраста (82 случая за 2024 год) преобладают внешние причины (40,2%), болезни системы кровообращения (14,6%) и злокачественные новообразования (14,6%).

«Руководству ЦРБ нужно каждый случай смертности трудоспособного населения рассматривать как чрезвычайный. Анализировать причины, делать определенные выводы и разработать действия по ее сокращению», – отметил глава муниципалитета.

Кроме того, он указал на необходимость повысить среднюю заработную плату по району. За январь – ноябрь 2024-го зарплата на крупных и средних предприятиях выросла на 16%, до 48,4 тыс. рублей (в целом по Татарстану – 72,4 тыс. рублей). Денежные доходы на одного жителя увеличились на 15% (по итогам девяти месяцев 2024-го – 28,8 тыс. рублей).

Помимо этого, следует обеспечить сохранность молодняка и наращивание поголовья, увеличение объемов производства товарного молока, использование потенциала промышленного парка, развитие инфраструктуры и привлечение новых резидентов, перечислил задачи Сафиуллов.

«Наша задача – создавать на территории района благоприятный климат для бизнеса, комфортные условия для реализации новых проектов и предложений», – констатировал докладчик.

Рамис Сафиуллов также напомнил собравшимся, что в текущем году предстоит большая работа по реализации национальных и региональных проектов и программ, задач, поставленных Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Надо продолжать участвовать в реализуемых в стране и республике госпрограммах, не прекращать строительство и ремонт социально значимых объектов. «От нашей слаженной и профессиональной работы зависит дальнейшее развитие и благополучие наших граждан», – подытожил глава района.