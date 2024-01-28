Украину и киевский режим ожидает печальная судьба. Так на соответствующий вопрос ответил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Видео в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Судьба Украины в том виде, в котором это государство существует, а главное режим, который правит Украиной, – судьба очень печальна. Россия на полпути – в философском смысле этого слова – не остановится», – сказал он.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию. Как отмечал в своем обращении Президент Владимир Путин, цель СВО — защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.