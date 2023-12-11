Евросоюз рассматривает несколько кандидатур на замену Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который не оправдал ожидания партнеров. Так, возглавить страну могут главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный либо руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщает РИА Новости.

«В кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре этого года встречи министров иностранных дел стран ЕС отмечалось, что [новым Президентом] мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например главнокомандующий ВСУ В. Залужный или руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины К. Буданов», — говорится в сообщении.

Кроме того, ЕС рассматривает в качестве нового Президента главу офиса Зеленского Андрея Ермака, бывшего советника офиса Президента Алексея Арестовича* либо мэра Киева Виталия Кличко. По мнению представителей объединения, эти кандидаты могли бы сыграть роль «украинского Пилсудского», под руководством которого Украина стала бы «санитарным кордоном» между Европой и Россией.

При таком сценарии, однако, должно быть принято решение о прекращении огня между Киевом и Москвой, что не под силу Владимиру Зеленскому. Выбранная им роль ярого сторонника вооруженного конфликта с Россией, хамство и кумовство все чаще наталкивают западных политиков на мысль о замене на другого кандидата.

Ранее в СМИ рассказали, кого из кандидатов на роль Президента Украины можно назвать самым безопасным для Зеленского.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.