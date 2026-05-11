Глава СПЧ Фадеев усомнился в пользе маркировки книг из-за упоминания наркотиков

Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал неочевидным решением с сомнительной пользой маркировку книг из-за упоминания в тексте наркотиков. Об этом сообщает РБК.

«Безусловно, наркомания – это страшное зло, и с наркоманией надо бороться, но дальше возникает вопрос – если на книге будет написано, что здесь про наркотики, мы уверены, что это уменьшит, а не увеличит количество читателей?» – задал риторический вопрос Фадеев. И добавил: «Подменять реальную борьбу с наркоманией принятием решений, которые будто бы борются с наркоманией, – это не очевидно».

Глава СПЧ сослался на опыт применения надписей, предупреждающих о том, что персонажи фильма курят. «Хоть один человек отказался смотреть фильм с курящими персонажами, увидев предупредительную надпись? Думаю, что нет», – заметил он.

При этом, по словам Фадеева, в СПЧ не собираются предлагать доработать принятые нормы. Общественник напомнил, что решение уже принято, но усомнился, что оно поспособствует уменьшению числа наркоманов в России.

С 1 марта российское законодательство требует маркировать художественные произведения, опубликованные с 1 августа 1990 года, если содержащаяся в них информация о незаконных методах изготовления, хранения, перевозки, сбыта или использования наркотиков и психотропных веществ, а также об их ввозе в РФ и о культивировании наркосодержащих растений является оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла. Пропаганда наркотиков при этом запрещена.

Ранее владелец крупнейшего игрока на российском книжном рынке, группы «Эксмо-АСТ», Олег Новиков в интервью РБК сравнил издание книг в России с хождением по минному полю из-за широких трактовок законодательства, включая и запреты на пропаганду ЛГБТ* и потребления наркотиков.

«Маркировать приходится даже религиозные издания с проповедями, направленными на помощь наркозависимым, или же безобидные литературные метафоры», – подчеркнул издатель, добавив, что проблема усугубляется огромным объемом выпущенной с 1990-х годов литературы – весь он требует проверки. К тому же промаркированные книги облагаются полной ставкой НДС, а не льготной, и подпадают под ограничения в продвижении. Он оценил потери издательства из-за ограничений и маркировки примерно в 15%.

В свою очередь президент Российского книжного союза Сергей Степашин сказал Радио РБК, что закон требует пересмотреть 3,5 млн изданных с 1990 года наименований книг, а это физически невозможно. Бывший Премьер-министр РФ призвал не доводить до абсурда применение закона о запрете пропаганды наркотиков.

*Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября 2023 года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя соответствующее явление «международным общественным движением».