Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки

С 1 марта 2025 года вступит в силу федеральный закон, который решит проблему заброшенных земельных участков в России. Неиспользуемые земли сельхозназначения, дачи, огороды, а также участки под строительство жилья по истечении определенного срока будут изымать у собственников. Как новшество оценивают в Татарстане – в обзоре «Татар-информа».





С 1 марта 2025 года вступает в силу федеральный закон, который вносит изменения в Земельный кодекс и в закон о садоводстве и огородничестве

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Когда могут изъять земельный участок

С 1 марта 2025 года вступает в силу федеральный закон, который вносит изменения в Земельный кодекс и в закон о садоводстве и огородничестве. Он содержит понятия «освоение земельного участка» и «сроки освоения земельных участков». Ранее эти сроки были размыты, а порядок освоения не был предусмотрен, сообщил начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по РТ Ильсур Каримов.

«К земельным участкам, которые находятся в черте населенных пунктов: ИЖС, личные подсобные хозяйства, садоводства, – будут установлены требования о начале их освоения в течение трех лет. Сроки освоения будут исчисляться с 1 марта 2025 года», – заметил Каримов.

Для тех, кто приобрел земельные участки до вступления закона в силу, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года, а для собственников, которые приобрели участки после вступления в силу закона, – со дня регистрации права.

«Также 1 марта вступит в силу постановление Правительства, которым установлены мероприятия по освоению земельного участка», – добавил Каримов.

Под освоением земельного участка понимается его приведение в состояние, пригодное для использования по целевому назначению и в соответствии с разрешенным использованием.

«Правительством РФ подготовлен перечень мероприятий по освоению земельных участков в населенных пунктах. Это его освобождение от древесно-кустарниковой растительности и сорных растений, препятствующих использованию участка по целевому назначению, освобождение земли от отходов производства, осушение или увлажнение, проведение земляных работ — укрепление, перемещение грунта, рекультивация и тому подобное», – пояснил Каримов.

Ильсур Каримов: «Если участок сельхозназначения не используется в течение трех лет, то будет направлен иск в суд об его изъятии у правообладателя» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За что могут изъять участок

Новшество позволит принять конкретные меры к тем, кто сознательно не использует свои участки, которые превращаются в свалку и зарастают бурьяном.

«Если участок на правах собственности находится более трех лет, он зарос или захламлен более чем на 50% или если есть объект недвижимости, который не используется в течение пяти лет, у него отсутствуют окна и кровля, такие признаки указывают на неиспользование по назначению», – подчеркнул Ильсур Каримов.

Контроль за использованием земельных участков будут проводить Росреестр и представители местного самоуправления. При выявлении нарушения правообладателю земель будет выдано предписание об его устранении, а в дальнейшем будет проведена повторная проверка. Сведения при этом будут переданы в ЕГРН. Также за неиспользование земель выпишут штраф.

«Если участок сельхозназначения не используется в течение трех лет, то будет направлен иск в суд об его изъятии у правообладателя», – предупредил Каримов.

Чтобы отстоять земельный участок в суде, собственнику придется доказать, что он использует его по назначению. Однако речь идет об исключительных, крайних и злостных случаях, подчеркнули в пресс-службе Росреестра по РТ.

При этом законом обеспечена защита правообладателей, которые по объективным причинам не могут возделывать земли сразу после оформления прав, к примеру, если это болотистая местность.

Новшество позволит принять конкретные меры к тем, кто сознательно не использует свои участки, которые превращаются в свалку и зарастают бурьяном Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Число нарушений, связанных с неиспользованием земельных участков, выросло в два раза

«Основная масса садовых земельных участков, не используемых по назначению, расположена в пригородах небольших населенных пунктов. Выделить какие-то отдельные районы затруднительно, так как признаки нарушений встречаются на всей территории республики», – пояснил Каримов.

В прошлом году госинспекторы республики обследовали более 765 тыс. га земель и выдали более 8,3 тыс. предостережений. Нарушителям выписаны административные штрафы на общую сумму 892 тыс. рублей.

«Из статистики следует, что есть предпосылки к увеличению количества неиспользуемых участков. Это связано со многими факторами. Среди них можно выделить такие: территории населенных пунктов увеличились, появились новые участки, предназначенные под индивидуальное жилищное строительство, садоводство, были созданы коттеджные поселки, которые не были освоены либо были приобретены под так называемые инвестиции», – заметил Каримов.

Так, если в 2023 году было выявлено около 260 признаков нарушений земельного законодательства, связанных с неиспользованием земельных участков, то в 2024-м их число выросло в два раза – до 500.

В прошлом году госинспекторы республики обследовали более 765 тыс. га земель и выдали более 8,3 тыс. предостережений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Возвращенные земельные участки могут быть предоставлены участникам СВО»

«Татар-информ» узнал, как к новшеству относятся в разных районах Татарстана. На территории Зеленодольского района насчитывается 203 садоводческих товарищества, 153 из них официально зарегистрированы в ФНС. Некоторые садовые товарищества полностью заброшены, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации Зеленодольского района.

«Отсутствует правление, утрачены списки членов садоводческих обществ, содержащие персональные и контактные данные правообладателей. Даже в действующих товариществах есть заброшенные объекты. Зеленодольский район – пригород Казани, многие садоводческие общества на территории района были организованы для жителей и работников предприятий столицы Татарстана», – заметили в пресс-службе.

Находить собственников заброшенных объектов – работа специалистов местного самоуправления, данные которым дают председатели садовых обществ – они проводят «инвентаризацию» товариществ, переписывают их членов, проводят собрания. Представители муниципалитета участвуют в работе подобных собраний и оказывают консультативную помощь по вопросам оформления документов.

«Нововведение актуально. Возвращенные в муниципальную собственность земельные участки могут быть предоставлены отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством, в том числе ветеранам боевых действий и участникам СВО», – подчеркнули в пресс-службе.

«Раз уж земля оказалась не нужна садоводам, значит, ее необходимо перераспределить, ввести в оборот по назначению» Фото: © Константин Чалабов / РИА Новости

«Обеспечить бесхозными землями нужно многодетных и ветеранов боевых действий»

Заброшенные земельные участки, и особенно на территории садоводческих товариществ, – застарелая и наболевшая проблема, считает руководитель региональной общественной организации «Сады Закамья» Дмитрий Волков.

«Безусловно, принятие данного закона назрело. Действительно есть определенный процент садовых участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, которые простаивают. На них не строятся дома, они никак не возделываются и не обрабатываются, зарастают сорной травой. Это не только портит внешний вид, но и создает на территории садоводческих товариществ пожароопасную ситуацию, и, конечно, неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку», – заметил он.

По данным Волкова, в Тукаевском районе и в Набережных Челнах таких проблем нет. Но они есть во многих районах республики.

«Особенно – в Мамадышском, Альметьевском, Азнакаевском, Бугульминском, Лениногорском, Заинском, Мензелинском и Менделеевском районах, это целый массив некогда действующих садоводческих товариществ. Это тысячи гектаров не введенных в оборот и по назначению земель. Муниципалитеты не получают с них доход в виде налога на землю. Данные массивы нередко становятся местом несанкционированных свалок», – отметил Дмитрий Волков.

Руководитель «Садов Закамья» говорит, что уже давно призывал власти обратить на эти земли внимание.

«Раз уж земля оказалась не нужна садоводам, значит, ее необходимо перераспределить, ввести в оборот по назначению. Обеспечить бесхозными земельными участками нужно многодетные семьи и ветеранов боевых действий», – заключил собеседник «Татар-информа».

«Это тысячи гектаров не введенных в оборот и по назначению земель. Муниципалитеты не получают с них доход в виде налога на землю» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я бы очень хотела, чтобы эти земли отдали военнослужащим»

Председатель СНТ «Возрождение» Наталья Никонова нововведение целиком поддерживает. Она руководит СНТ в Тукаевском районе, где заброшено около половины участков от общей площади в 65 га.

«Я бы очень хотела, чтобы эти земли отдали военнослужащим и их родственникам, это актуальный вопрос. Львиная доля заброшенных участков находится напротив деревни Калинино. Там раньше были проблемы с водой и электроэнергией. Кто-то написал отказ, а кто-то просто все бросил. Кто-то сам разобрал домик, а кто-то оставил. Было и такое, что вечером домик стоял, а утром его уже нет», – рассказала Никонова.

По ее словам, есть и такие садоводы, кто приобрел участок, но им не занимается, в обществе не появляется, денег не платит. Есть и такие члены, с которых уже несколько раз членские взносы взимали решением суда.

Если земельные участки не будут обрабатываться в течение трех лет, то будут изыматься в судебном порядке Фото: © Константин Чалабов / РИА Новости

«Процедура изъятия огородов будет сложной»

Председатель Ассоциации садоводов Нижнекамского района Ильгам Булатов придерживается аналогичного мнения.

«Закон вступит в силу с 1 марта. Если земельные участки не будут обрабатываться в течение трех лет, то будут изыматься в судебном порядке. Думаю, процедура изъятия будет сложной. Нужно будет состояние огородов неоднократно сфотографировать и заактировать. К этому закону потребуются дополнения на региональном уровне. Какие дополнения примет наш регион, еще неизвестно», – размышляет он.

По данным Булатова, есть такие огороды, где хозяева умерли, в наследство никто не вступил, их невозможно кому-либо отдать, поскольку на землях есть строения, туалеты. Есть и такие участки, которые находятся в собственности, но не используются годами.

«Возможно, собственники переехали в другие города или за рубеж, они не хотят заниматься огородами, для них это копейки. А огороды зарастают», – сокрушается Булатов.

Садовод считает, что заброшенных и заросших садов и огородов немало по всему Татарстану. В конечном итоге они не просто зарастают, но и становятся местами свалок мусора, который сбрасывают с соседних участков, создают угрозу для экологии и пожарной безопасности.

После трех лет бесхозные участки заберет исполком. «У них появится законный хозяин», – заключил Булатов.