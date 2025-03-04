Изъятие земли за бездействие: кто и когда рискует потерять свои участки в Татарстане

В России начал действовать новый закон, по которому земельные участки могут быть изъяты у собственников, если они используются не по назначению или наносят ущерб окружающей среде. При этом собственникам таких участков дается три года, чтобы привести землю в порядок. Кто пострадает, а кого защитит нововведение, обсудили на брифинге в Кабмине РТ.





Согласно новому закону, который вступил в силу 1 марта этого года, срок освоения земельных участков в России составляет три года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Новый закон впервые рассказывает об освоении земельного участка»

Согласно новому закону, который вступил в силу 1 марта этого года, срок освоения земельных участков в России составляет три года. Это значит, что, если собственник не может сразу начать использовать землю по назначению, ему дается дополнительное время для того, чтобы привести участок в порядок. Об этом рассказала замруководителя управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

По ее словам, в течение трех лет собственник не будет подвергаться штрафам или административной ответственности за нецелевое использование участка. Однако по истечении этого срока, если участок так и не был освоен, собственник обязан начать использовать его по назначению.

«Человеку дается дополнительно 3 года, чтобы он смог освоить этот земельный участок и в дальнейшем начать его использовать. Причем в эти три года собственника нельзя будет привлечь к ответственности за нецелевое использование земли», – уточнила Бурганова.

Лилия Бурганова: «Новый закон впервые рассказывает об освоении земельного участка, то есть приведении участка в пригодное для использование состояние и в соответствие с разрешениями» Фото: prav.tatarstan.ru

Она добавила, что, в отличие от предыдущих норм, новый закон вводит конкретные сроки для приведения земель в порядок. «Новый закон впервые рассказывает об освоении земельного участка, то есть приведении участка в пригодное для использование состояние и в соответствие с разрешениями», – подчеркнула Бурганова.

В свою очередь глава Минзеимущества РТ Азат Кадыров отметил, что Гражданский кодекс России говорит о том, что земельный участок может быть изъят у собственника, если его использование нарушает законодательство, в частности, если он используется не по целевому назначению или если его использование приводит к существенному снижению плодородия земель или наносит вред окружающей среде.

То есть новый закон не позволяет забирать бесхозные земли, а дает время для собственников, чтобы они привели его в порядок и начали использовать по назначению.

Срок отсчитывается с момента регистрации недвижимости

По словам Лилии Бургановой, закон защищает тех собственников, которые объективно не могут привести свои участки в порядок по причинам, не зависящим от них. Это может быть связано с недостатком денег, природными условиями или другими факторами. В таких случаях собственники имеют право на отсрочку и дополнительное время для того, чтобы привести участок в соответствие с требованиями.

При этом, как пояснила замглавы Россреестра по РТ, если право собственности на участок возникло до 1 марта 2025 года, срок для освоения начинается с этой даты. Для владельцев, зарегистрировавших право собственности после вступления в силу закона, срок отсчитывается с момента регистрации прав на недвижимость.

В то же время закон поможет бороться с нарушителями, которые сознательно не используют землю по назначению, что приводит к загрязнению и проблемам для местных жителей. Они, к примеру, часто жалуются на заросшие участки.

Кроме того, в некоторых случаях заброшенные земли могут привести к ухудшению санитарных условий в районах и создать дополнительные проблемы для муниципальных властей. Кроме того, владельцы таких участков не платят членские взносы в садовые и огороднические товарищества.

Такие земельные участки, не используемые по назначению, замедляют развитие территорий, в том числе затрудняют организацию инфраструктуры и ведение сельского хозяйства.

Регистрация недвижимости юрлиц только в цифровом формате

Бурганова также отметила, что с 1 марта вступил в силу новый закон, по которому нельзя будет пользоваться недвижимостью без регистрации. «Построил – оформи. Нельзя будет использовать недвижимость без оформления», – заявила Бурганова.

Помимо этого, изменения коснулись купли-продажи. Теперь участок нельзя будет продать без предварительного межевания территории.

Еще одно нововведение связано с цифровизацией Росреестра: юридические лица должны подавать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав недвижимости только в электронном виде. Исключения предполагаются для крестьянских хозяйств, садоводческих товариществ, ТСЖ, а также гаражных, жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Эти категории могут подать документы на бумаге до начала 2026 года.