Минниханов поблагодарил волонтеров Татарстана за поддержку СВО

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции.

Слова благодарности руководитель адресовал всем, кто организует сбор и отправку гуманитарных грузов, на личных автомобилях возит продукты питания и медикаменты, систематически оказывает материальную помощь.

Также Минниханов поблагодарил активистов, которые плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные печи, тактическое снаряжение и обмундирование, помогают семьям участников СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил выступающий.

Рустам Минниханов назвал ряд имен — это Ольга Спиридонова из Казани, Наталья Удальцова из Набережных Челнов, Данис Мусин из Азнакаевского района, Сания Сафиуллина из Апастово.

Благодарности также удостоились супруги Фарит Ахметгалиев и Гульназ Галимова из Арского района, Елена Валеева из Балтасинского района, Барис Гафуров из Дрожжановского района, Роман Епанешников из Елабуги, Ильгизар Насибуллин из Новошешминского и Артём Тюнёв из Спасского района.