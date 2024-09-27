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Минниханов поблагодарил волонтеров Татарстана за поддержку СВО
В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции.
Слова благодарности руководитель адресовал всем, кто организует сбор и отправку гуманитарных грузов, на личных автомобилях возит продукты питания и медикаменты, систематически оказывает материальную помощь.
Также Минниханов поблагодарил активистов, которые плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные печи, тактическое снаряжение и обмундирование, помогают семьям участников СВО.
«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил выступающий.
Рустам Минниханов назвал ряд имен — это Ольга Спиридонова из Казани, Наталья Удальцова из Набережных Челнов, Данис Мусин из Азнакаевского района, Сания Сафиуллина из Апастово.
Благодарности также удостоились супруги Фарит Ахметгалиев и Гульназ Галимова из Арского района, Елена Валеева из Балтасинского района, Барис Гафуров из Дрожжановского района, Роман Епанешников из Елабуги, Ильгизар Насибуллин из Новошешминского и Артём Тюнёв из Спасского района.
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