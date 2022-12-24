Глава Соцфонда заверил, что ведомство сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат

Фонд пенсионного и социального страхования сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат, а с 9 января откроет клиентские службы для посетителей. Об этом рассказал руководитель организации Сергей Чирков, передает РИА Новости.

«Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Сроки выплат сохранятся, клиентские службы фонда с 9 января готовы принять посетителей», — заявил Чирков.

Председатель фонда уточнил, что адреса клиентских служб уже можно посмотреть на сайте ПФР, а электронные сервисы доступны каждому желающему в любое время.

«Гражданам не нужно тревожиться. Слияние будет абсолютно бесшовным», — подчеркнул Чирков. При этом он уточнил, что соответствующий шаг направлен на повышение качества обслуживания, более быстрое и удобное оформление мер поддержки.

Президент России Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования еще 14 июля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования 15 декабря.

Официальный логотип Социального фонда был представлен накануне. Он был разработан креативной командой АНО «Национальные приоритеты».