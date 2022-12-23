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Официальная хроника
23 декабря 2022  18:38

Социальный фонд России показал свой новый логотип

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Социальный фонд России получил новый логотип — он был разработан креативной командой АНО «Национальные приоритеты». Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России. 

Напомним, новый государственный фонд начнет работу с начала 2023 года и объединит функции ПФР и Фонда социального страхования. Такое решение позволит упростить механизмы получения услуг. В концепции логотипа «Одна линия» отражена идея объединения.

«С 1 января на сайте Социального фонда будет размещен новый логотип, мы постепенно заменим вывески офисов клиентского обслуживания по всей стране. Визуальное обновление позитивно отразится на восприятии фонда в целом», — заметил Сергей Чирков.

15 декабря Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования.

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