Главой Фонда пенсионного и социального страхования станет Сергей Чирков

Фото: pfr.gov.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования, который будет образован в результате объединения ПФР и Фонда социального страхования.

«Объединение структур позволит повысить качество обслуживания граждан, быстрее и удобнее оформлять и предоставлять меры соцподдержки и снизить административную нагрузку на бизнес», – сказано в сообщении Кабмина.

Социальный фонд начнет работать с 1 января 2023 года, все выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции двух ведомств, сохранятся.

В 2001 году Сергей Чирков начал работать в ПФР, где прошел путь от главного специалиста до врио председателя правления фонда.