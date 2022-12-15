Главой Фонда пенсионного и социального страхования станет Сергей Чирков
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования, который будет образован в результате объединения ПФР и Фонда социального страхования.
«Объединение структур позволит повысить качество обслуживания граждан, быстрее и удобнее оформлять и предоставлять меры соцподдержки и снизить административную нагрузку на бизнес», – сказано в сообщении Кабмина.
Социальный фонд начнет работать с 1 января 2023 года, все выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции двух ведомств, сохранятся.