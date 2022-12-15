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Официальная хроника
15 декабря 2022  10:21

Главой Фонда пенсионного и социального страхования станет Сергей Чирков

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Главой Фонда пенсионного и социального страхования станет Сергей Чирков
Фото: pfr.gov.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования, который будет образован в результате объединения ПФР и Фонда социального страхования. 

«Объединение структур позволит повысить качество обслуживания граждан, быстрее и удобнее оформлять и предоставлять меры соцподдержки и снизить административную нагрузку на бизнес», – сказано в сообщении Кабмина. 

Социальный фонд начнет работать с 1 января 2023 года, все выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции двух ведомств, сохранятся. 

В 2001 году Сергей Чирков начал работать в ПФР, где прошел путь от главного специалиста до врио председателя правления фонда.
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