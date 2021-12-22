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Происшествия
22 декабря 2021  17:29
Полина Шевчук

Глава Следкома РТ навестил в больнице полуторагодовалую девочку, избитую мамой

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Глава Следкома РТ навестил в больнице полуторагодовалую девочку, избитую мамой

Руководитель следственного управления по РТ Валерий Липский посетил в больнице пострадавшую от рук матери полуторагодовалую девочку. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

 

Фото: © СУ СК России по РТ

Глава Следкома Татарстана подарил малышке новогодние подарки – комбинезон и игрушки, а также пообщался с медперсоналом. Врачи рассказали Валерию Липскому, что ребенок идет на поправку и находится в полной безопасности. В свою очередь Липский пожелал девочке скорейшего выздоровления и заверил, что не оставит без внимания дальнейшую судьбу малышки.

 

Фото: © СУ СК России по РТ

Напомним, что в начале декабря ИА «Татар-информ» рассказывало историю полуторагодовалой девочки, которую жестоко избила мать. Женщина записывала издевательства на видео. Таким образом, она хотела отомстить супругу.

Тогда жительницу Казани задержали и отправили на два месяца в СИЗО.
 

 

 

#избил ребенка #следком рт
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