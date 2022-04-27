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Ру Тат
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Экономика
27 апреля 2022  14:48

Глава Счетной палаты заявил, что ближайшие 1,5-2 года для России будут очень трудными

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В ближайшие полтора-два года будем жить в очень сложной ситуации, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе заседания президиума Совета законодателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что в сегодняшней ситуации очень важно правильно рассчитать свои силы, подсчитать ресурсы.

«Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора, два года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы», – сказал он.

По предварительным данным, дополнительные расходы бюджета для стабилизации экономики РФ составят более 4 трлн рублей в 2022 году, отметил Кудрин.

Он напомнил, что Правительство России сейчас принимает беспрецедентные меры для ведения антикризисной политики, а также поддержки населения страны и отечественного бизнеса.

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать ограничения против России. Предыдущий пятый пакет антироссийских санкций в ЕС согласовали 7 апреля, он был нацелен на ВПК и уголь.

 

#Алексей Кудрин #счетная палата рф #экономика России
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