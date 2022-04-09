Глава Счетной палаты РФ Кудрин опроверг слухи об эмиграции в Израиль

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин уехал в Тель-Авив на эти выходные. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале, отреагировав на сообщения о своей эмиграции в Израиль.

«Пошли слухи, что я не в Москве. Всё так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал», — написал бывший министр финансов России.

При этом политик уточнил, что в ближайший вторник выступит в Совете Федерации с отчетом о деятельности Счетной палаты.

До этого Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник сообщил, что Кудрин якобы покинул Россию. Глава Счетной палаты будто бы был замечен в одном из отелей Герцлии под Тель-Авивом.

Ранее, в конце марта, Анатолий Чубайс ушел с поста спецпредставителя Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и уехал из страны, о чем сообщал «Татар-информ».

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкционные ограничения.