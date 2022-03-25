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Политика
25 марта 2022  14:43

Путин подписал указ об освобождении Чубайса с должности спецпредставителя Президента

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил Анатолия Чубайса от должности своего спецпредставителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан Президентом», — рассказал представитель Кремля.

23 марта появилась информация о том, что Чубайс покинул свою должность и уехал из страны. По словам Пескова, он уволился с должности спецпредставителя Президента по устойчивому развитию по собственному желанию. 

#Владимир Путин
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