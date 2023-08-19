Глава СБУ признал, что лично готовил атаку на Крымский мост в 2022 году

Глава СБУ Василий Малюк признался, что лично он и его ведомство занимались подготовкой теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом он заявил в интервью одному из украинских журналов.

«Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — цитирует его ТАСС.

Малюк рассказал, что подготовка к атаке длилась полгода — все это время прорабатывались разные варианты того, как доставить взрывчатку на мост. В результате было решено поместить ее в рулоны с упаковочной пленкой — их общий вес составил 21 тонну. Однако как именно груз был отправлен с Украины, он не ответил.

По словам главы СБУ, Украина организовала атаку самостоятельно, иностранные партнеры в ней участия не принимали.

Напомним, что долгое время Киев отрицал причастность к террористической атаке. Однако недавно Малюк публично заявил, что за ней, как и за инцидентом в июле 2023 года, стояло СБУ.

Напомним, во время атаки 8 октября 2022 года на мосту взорвалась фура, начиненная взрывчаткой, погибли четыре человека. В июле конструкцию атаковали два украинских беспилотника, в результате теракта погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь была тяжело ранена.