Херш раскрыл «жизненно важную» роль США в атаках на Крымский мост

Администрация Президента США Джо Байдена сыграла решающую роль в двух атаках на Крымский мост. Оба раза они были совершены с использованием американских технологий, заявил со ссылкой на чиновника из США журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По его словам, роль Вашингтона в этих терактах была «жизненно важной». «Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда», – цитирует заявление РИА Новости.

Напомним, что Крымский мост был атакован дважды – 8 октября 2022 и 17 июля 2023 года. В первый раз на мосту взорвалась фура, погибли четыре человека. 17 июля конструкцию атаковали надводные беспилотники. Жертвами происшествия стала семья из Белгородской области.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что одно пролетное строение в направлении Тамани было разрушено полностью и восстановлению не подлежит. Оказался поврежден и один из железнодорожных путей. По его словам, на восстановительные работы потребуется более чем миллиард рублей.