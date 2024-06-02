Силуанов: Люди не будут уклоняться от налогов, если введут прогрессивный НДФЛ

Министр финансов Антон Силуанов полагает, что россияне не будут уклоняться от уплаты налогов после введения прогрессивного НДФЛ. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Он подчеркнул, что главная цель, из-за которой вводят данные изменения – сделать российскую налоговую систему конкурентоспособной. Силуанов также добавил, что, уклонясь от уплаты налогов, люди нарушат закон, причем за такое нарушение они понесут уголовную ответственность существенная. Однако глава Минфина считает, что подобное вряд ли произойдет.

Ранее Минфин РФ внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Предлагалось, в том числе ввести новую прогрессивную шкалу НДФЛ, налоговый вычет для семей с детьми, повысить налог на прибыль компаний и ввести акциз на жидкий никотин.

Поправки должны начать действовать с 1 января 2025 года.

Напомним, согласно поправкам, если ваш доход менее 2,4 млн рублей в год (то есть меньше 200 тыс. в месяц), то для вас ставка НДФЛ останется 13%. Если вы зарабатывается от 2,4 млн рублей, но менее 5 млн рублей в год (до примерно 416 тыс. в месяц) налог вырастит до 15%, от 5 до 20 млн рублей - 18%, от 20 до 50 млн рублей - 20%, а для доходов свыше 50 млн рублей - 22%. Отметим, что повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Пример: вы зарабатываете 2,52 млн рублей в год (210 тыс. в месяц). Из этого дохода с суммы 2,399 млн вычтут налог 13%, а с оставшихся 120 тыс. – 15%.

При этом по заявлениям Минфина введение прогрессивной шкалы НДФЛ затронет около 3% трудоспособного населения страны.