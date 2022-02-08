Глава Роспотребнадзора: Заболеваемость коронавирусом растет в двух возрастных категориях

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в России последние семь дней отмечается в двух возрастных категориях. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

Главный санитарный врач страны отметила, что прирост заболеваемости фиксируется среди всех граждан РФ, но больше всего новых случаев в последнее время зарегистрировано среди детей до одного года и пожилых людей.

«Но важно, максимальный прирост за последнюю неделю, за прошедшую неделю — это прирост в группе детей до одного года и <...> среди взрослых старше 65 лет», — сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова подчеркнула, что сейчас эти категории находятся в группе риска осложнений и на это следует обратить особое внимание, разрабатывая новые противоковидные меры и мероприятия.

Большинство заражений коронавирусом по всему миру приходятся на штамм с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон». Этот вариант Covid-19, несмотря на более легкое течение, обладает большей заразностью, чем его предшественники.

Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов после инфицирования. Ранее в оперштабе сообщили, что случаи «омикрона» зарегистрированы в 84 субъектах Федерации из 85.