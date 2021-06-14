Глава Роспотребнадзора назвала условие для свободного передвижения россиян

Жители России получат возможность свободно передвигаться, когда 60% взрослых жителей страны станут иммунными к коронавирусу Covid-19. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы будем свободно дышать и более свободно передвигаться в том случае, если 60% взрослого населения получат прививку или будут иммунизированы тем или иным путем, получат иммунитет», — заявила главный санитарный врач России в эфире YouTube-канала «Депутат Слуцкий».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава Роспотребнадзора предупредила о последствиях советов отказываться от вакцинации против коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин начал стимулировать горожан участвовать в прививочной кампании. О необходимости вакцинации от Covid-19 для победы над эпидемией неоднократно напоминал Президент РФ Владимир Путин. Его оценка необходимого числа людей, иммунных к заболеванию, совпадает с мнением Анны Поповой.