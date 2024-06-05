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Глава Промышленного кластера РТ: За первый день ПМЭФ подписали три соглашения
За первый день работы XXVII Петербургского международного экономического форума Промышленному кластеру Татарстана удалось подписать три соглашения о сотрудничестве. Об этом и в целом о впечатлениях от работы стенда республики на ПМЭФ «Татар-информу» рассказал председатель кластера Сергей Майоров.
«<...> мы на сегодняшний день подписали три соглашения о сотрудничестве как Промышленный кластер Республики Татарстан. Провели переговоры на уровне губернаторов, заместителей председателей правительств, министров региональных. Провели переговоры с крупными корпорациями», — пояснил собеседник агентства.
По словам Майорова, «первые переговоры, абсолютно неожиданные», прошли с компанией из одного не самого далекого от республики региона, в которой сразу заявили о желании построить завод именно в Татарстане, «так как там шикарный инвестиционный климат».
Такой интерес глава Промышленного кластера РТ объяснил тем, что Татарстан лидирует по привлечению инвестиций. Так, в прошлом, 2023 году инвестиции в основной капитал превысили 1,1 млрд рублей, что вызвало отклики «в информационном поле», а федеральные субсидии составили 79,4 млрд рублей, что на 14% превысило показатели 2022 года.
Упомянул Майоров и переговоры по продвижению произведенной в Татарстане продукции в другие регионы и страны — как ближнего, так и дальнего зарубежья.
«Есть определенный интерес по открытию наших новых заводов, использованию наших технологий в традиционных для нас странах Ближнего Востоке — нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих странах. <...> Мне кажется, одно из предложений — не буду говорить, какая страна… Но на один рубль вложенных российских девять рублей готовы финансировать наши мусульманские коллеги — уточнил он.
Для участия в форуме в Санкт-Петербург прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он уже успел стать одним из участников встречи глав субъектов Федерации, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России.
Подробнее о первом дне XXVII ПМЭФ читайте в материале «Татар-информа» ПМЭФ — день первый: ожидание Путина, турецкий интерес к «Алабуге» и талибский* гамбит.
* Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.
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