ПМЭФ – день первый: ожидание Путина, турецкий интерес к «Алабуге» и талибский* гамбит

Весь мир в первую очередь ждет новых заявлений Президента России Владимира Путина. Он должен выступить на пленарном заседании ПМЭФ-2024 в пятницу, 7 июня

Фото: © Алексей Куденко / Михаил Корытов / РИА Новости

Весь мир ждет заявлений Путина

Конечно, весь мир в первую очередь ждет новых заявлений Президента России Владимира Путина. Он должен выступить на пленарном заседании ПМЭФ-2024 в пятницу, 7 июня. Также у главы государства запланированы международные контракты. Об этом еще 3 июня заявлял пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

При этом уже сегодня Владимир Путин встретится с боссами крупнейших международных информационных агентств. Примечательно, что к российскому лидеру на прием пожалуют представители как дружественных или нейтральных стран, так и западных государств.

«Это будет, как всегда, свободная беседа без ограниченной повестки дня, она будет проводиться в открытом режиме. Вы сможете смотреть трансляцию и освещать в режиме онлайн», – обратился Песков к журналистам.

ПМЭФ-2024 уже сейчас выглядит солиднее по именам, чем швейцарский междусобойчик поклонников «формулы мира» Владимира Зеленского Фото: kremlin.ru

Западные анекдоты и реальная политика России

В связи с этим уже анекдотом воспринимаются западные и киевские речитативы об изоляции России. Впрочем, и там подобные речевые обороты уже почти не используют. Более того, ПМЭФ-2024 уже сейчас выглядит солиднее по именам, чем швейцарский междусобойчик поклонников «формулы мира» Владимира Зеленского. Пока не понятно, соберутся ли в Швейцарии первые лица государств. Хоть каких-либо.

При этом дипломатическая работа уже вовсю кипит по линии российского МИДа. В частности, сегодня стало известно, что Россия договаривается с Венесуэлой, Никарагуа и Кубой о снижении зависимости от американского доллара в торговле. Дедолларизация в торговых взаимоотношениях России с дружественными и нейтральными странами является устоявшимся трендом в дипломатии РФ в целом.

Как объяснил сегодня РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, в торговле России с Венесуэлой, Никарагуа и Кубой речь идет о целом ряде инструментов, которые призваны заменить доллар. Среди них: национальные валюты, прямые расчеты и даже карточки «Мир».

Напомним, что в октябре в Казани пройдет Саммит стран БРИКС. А на этой платформе уже не первый год обсуждается возможность создания альтернативных Западу платежных систем.

В первый день работы форума Сбербанк заявил о старте работы первых банкоматов «Сбера» в Луганске, Донецке и Макеевке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фактор СВО и новые регионы России

Как мы уже не раз говорили, в нынешние времена практически вся общественно-политическая повестка, как и экономическая, напрямую переплетается с СВО. В нашем случае речь идет не о самих военных действиях, а о жизни, теперь уже мирной, новых регионов России.

Так, в первый день работы форума Сбербанк заявил о старте работы первых банкоматов «Сбера» в Луганске, Донецке и Макеевке. Кроме того, три полноценных отделения банк откроет в Донецке и Луганске. Как заявили представители «Сбера», новым клиентам будет доступна вся банковская линейка финансово-кредитных услуг. Также в Сбербанке заверили, что банк собирается до конца года начать работу в Запорожской и Херсонской областях.

Помимо этого, еще накануне председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что в 2025 году под бренд банка перейдет крымский РНКБ. Он напомнил, что де-юре РНКБ вошел в состав группы ВТБ с сохранением юрлица еще в марте 2023 года.

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, призвал журналистов дождаться окончания этой самой проработки: «А потом будем говорить о позиции» Фото: © «Татар-информ»

Решат ли в Питере статус талибов*?

Кроме того, одним из заметных событий дня стало прибытие делегации Талибана* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) в Санкт-Петербург на форум.

Напомним, что эта организация на данный момент находится у власти в Афганистане. Поэтому их статус в России становится все больше предметом для обсуждения. Напомним, что Владимир Путин во время визита в Узбекистан заявил, что с талибами необходимо выстраивать отношения, поскольку они контролируют Афганистан. Позже в МИД России заявили, что вопрос снятия с Талибана* статуса террористической организации прорабатывается.

Сегодня же Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, призвал журналистов дождаться окончания этой самой проработки. «А потом будем говорить о позиции», – предложил пресс-секретарь Президента России.

Понятно, что также в центре внимания были и экономические вопросы внутренней российской повестки. Особенно что касается инфраструктуры дорожного хозяйства России. Так, на стенде Москвы показали пять проектов высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Магистраль Москва — Санкт-Петербург (ВСМ-1), длина — 679 километров, время в пути — 2 часа 15 минут;

магистраль Москва — Екатеринбург (ВСМ-2 «Восток»), длина — 1 532 километра, время в пути — 6 часов 36 минут, потребуется 90 поездов;

магистраль Москва — Адлер (ВСМ-3 «Юг»), длина — 1 540 километров, время в пути — 7 часов 50 минут, потребуется 107 поездов;

магистраль Москва — Минск (ВСМ-4 «Союз»), длина — 715 километров, время в пути — три часа, потребуется 21 поезд;

магистраль Москва — Рязань (ВСМ-5), длина — 205 километров, время в пути — 65 минут, потребуется 9 поездов.

Внимание к стенду республики на ПМЭФ привлекает огромный яркий глобус, а надпись «Татарстан» по кругу будто опоясывает земной шар Фото: © предоставлено пресс-службой АИР РТ

Чем отметился Татарстан

Также стоит отметить, что стенд Татарстана уже в первый день вызвал повышенный интерес среди гостей форума. Концепция стенда: «Татарстан – центр переговоров международного уровня». Он выполнен с элементами большого и яркого глобуса. Надпись «Татарстан» как бы опоясывает земной шар. Участники экспозиции стенда – это ведущие предприятия и организации Татарстана. Своими впечатлениями с «Татар-информом» поделился постоянный участник ПМЭФ, председатель Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров.

«Я бы сказал, сегодня традиционно оживленная обстановка была у нашего стенда. Также у нас появился второй этаж, увеличилась переговорная зона. Это, безусловно, создает комфорт для посетителей стенда и для участников делегации Татарстана», – сказал он.

Уже известно, что 7 июня на форуме будет подписано соглашение с компанией «Хаят Россия», которой владеют инвесторы из Турции. Предполагается расширить производственные мощности на заводе в ОЭЗ «Алабуга».

Завод «Хаят Кимья» с производственной мощностью 140 тыс. тонн продукции в год был введен в эксплуатацию в ОЭЗ «Алабуга» в феврале 2015 года. Компания продолжает активное развитие в России и планирует проект по расширению производства бумаги санитарно-гигиенического назначения на заводе в Татарстане, инвестиции в который составят 40 млн рублей.

Сергей Майоров: «Есть определенный интерес по открытию наших новых заводов, использованию наших технологий в традиционных для нас странах Ближнего Востока» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тема нефти: новые заводы и технологии

Майоров сообщил «Татар-информу», что Промышленный кластер Республики Татарстан уже подписал три соглашения о сотрудничестве.

«Провели переговоры на уровне губернаторов, заместителей председателей правительств, министров региональных. Провели переговоры с крупными корпорациями», – рассказал он.

По его словам, идут переговоры о продвижении татарстанской продукции и экспансии в другие регионы и страны — как ближнего, так и дальнего зарубежья.

«Есть определенный интерес по открытию наших новых заводов, использованию наших технологий в традиционных для нас странах Ближнего Востока — нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих странах. То есть такие инвестиционные предложения мы тоже получили. Мне кажется, одно из предложений — не буду говорить, какая страна… Но на 1 рубль вложенных российских средств 9 рублей готовы финансировать наши мусульманские коллеги», – анонсировал Майоров.

ПМЭФ-2024 станет самым дорогим за свою 27-летнюю историю, ведь цены на билеты для участников снова выросли Фото: предоставлено пресс-службой АИР РТ

Сколько стоит поесть и чем кормят на форуме

Напоследок сменим серьезный тон на политику любопытных фактов. Как «Татар-информ» писал ранее, ПМЭФ-2024 станет самым дорогим за свою 27-летнюю историю, ведь цены на билеты для участников снова выросли. Теперь придется отдать 1,35 млн рублей. В эту стоимость входит участие во всех мероприятиях деловой и культурной программ форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по спецприглашению). За 1,35 млн рублей также предоставят доступ в зоны делового общения на площадке ПМЭФ.

Некоторые эксперты связали это с необходимостью отсеять «случайных зевак» с форума, чтобы туда могли попасть серьезные люди с большими планами, а не простые любопытствующие.

«В этом году снова подорожал входной билет, что, скорее всего, сделает состав таким, каким он должен быть. Будут лица, принимающие решения, в первую очередь, потому что цена входного билета отпугнет тех, кто просто так туда приходил поглазеть. Люди туда поедут работать, проводить переговоры», — говорил нашему изданию Сергей Майоров.

Журналисты РИА Новости опубликовали в своем телеграм-канале меню, согласно которому обед обойдется гостям и участникам форума в 4,9 тыс. рублей. В формате бизнес-ланча можно выбрать руколу с телятиной под соусом из тунца, уху из форели и сига, каре ягненка с печеными овощами, филе морского карася с овощным жюльеном и прочее в таком роде.

Петербургский международный экономический форум только набирает обороты, но даже в статусе «разогревочного» дня событий хватает. Посмотрим, что будет завтра.

* Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России