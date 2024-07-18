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Глава Пестрецов рассказал, как будут исправлять ситуацию с питбайкерами
В Пестречинском районе на фоне снижения аварийности наблюдается рост смертности на федеральных и республиканских дорогах. Об этом на расширенном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сегодня отметил руководитель района Раис Сулейманов. В первую очередь спикер призвал исправить ситуацию с детьми на мототранспорте.
«Нам есть над чем работать. Не улучшается ситуация с несовершеннолетними на мототранспорте. Из последних новостей мы видим, что данный вид транспорта крайне опасен: дети за рулем мото- и квадротранспорта выезжают на проезжую часть без права управления, не зная даже элементарных правил дорожного движения, не защищенные специальной экипировкой», — отметил спикер.
Раис Сулейманов поручил отделу образования усилить работу по информационной работе среди родителей об опасности подобных «игрушек». А также помочь Республиканскому управлению ГИБДД по РТ по возможности навещать район с рейдами.
Помимо этого, необходимо организовать учения по прибытию экстренных служб на место совершения ДТП, провести осмотр школьных автобусов и предоставить информацию по нарушениям со стороны водителей служебного транспорта советов, исполкомов и сельских поселений района.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что ребенок за рулем квадроцикла, питбайка, скутера и подобных видов транспорта представляет угрозу для себя и окружающих. Вчера в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана начались рейды по задержанию питбайкеров.
Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.
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