Минниханов: Ребенок за рулем квадрацикла или скутера - угроза для себя и окружающих

Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил родителям о том, что летом участились аварийные случаи на дорогах, в том числе с тяжелыми последствиями, виновниками которых становились лица младше 18 лет.

«Ответственность за них в ваших руках! Недопустимо бесконтрольно разрешать подросткам и детям управлять транспортом даже в местах, где казалось бы опасности нет», - написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ребенок за рулем квадроцикла, питбайка, скутера и тому подобного представляет угрозу для себя и окружающих. Как отметил Минниханов подобный транспорт – это совсем «не детская игрушка».

Отметим, что во избежания ДТП соблюдать ПДД должны все участники дорожного движения. В противном случае, пренебрежение правилами может обернуться печальными последствиями. Так, недавно в Казани велосипедист попал в больницу после столкновения с легковушкой.