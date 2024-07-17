Квадроциклы и питбайки – смертельная игрушка! В чем причина роста ДТП с детьми на дорогах

Рустам Минниханов напомнил родителям об ответственности за их детей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рустам Минниханов вывел обсуждение проблемы на новый уровень

Раис Татарстана написал в своем телеграм-канале о росте ДТП с тяжелыми последствиями в летний период, виновниками которых стали несовершеннолетние водители. Рустам Минниханов напомнил родителям об ответственности за их детей.

«Недопустимо бесконтрольно разрешать подросткам и детям управлять транспортом даже в местах, где, казалось бы, опасности нет. Квадроциклы, питбайки, скутеры и тому подобное – ребенок за рулем этих совсем не детских игрушек представляет угрозу для себя и окружающих», – написал Раис РТ.

О проблеме нарушения правил дорожного движения детьми и росте смертельных случаев в ДТП с их участием говорится давно. Однако именно сегодня Рустам Минниханов вывел обсуждение данного вопроса на более высокий уровень. Ситуацию «Татар-информу» прокомментировал депутат Госдумы России от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Рустам Нургалиевич обратился к общественности, и я в этом увидел посыл к родителям. Действительно, количество аварий с детьми, которые едут на квадроциклах, средствах передвижения, обладающих большой мощностью, серьезно увеличилось, и мы должны что-то делать», – считает он.

Сегодня в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана начались рейды по задержанию питбайкеров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Атаки питбайкеров на полицейских и жителей Татарстана

Совпадение или нет, но сегодня в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана начались рейды по задержанию питбайкеров. На самом деле, подростки на «веломотиках» действительно перешли всякие границы.

Они бросали вызов полицейским в Казани и устраивали массовые заезды по жилым кварталам в столице республики. А Куюки и Салмачи, по некоторым данным, являются излюбленным «ареалом обитания» питбайкеров.

Между тем в последнее время новостные сводки полны ужасающих случаев смерти детей и подростков за рулем традиционного «летнего» транспорта – всевозможных скутеров, квадроциклов, питбайков и так далее.

Летальная сводка

12 июля в Лаишевском районе случилась настоящая трагедия, которая привела к смерти 10-летнего ребенка. В Новых Сокурах ребенок оказался за рулем квадроцикла. Причем не один, а с 13-летним приятелем. Он выехал на трассу со второстепенной дороги и попал под автомобиль Kia. Малыш скончался на месте, а его товарищ получил серьезные травмы. Примечательно, что оба передвигались на опасном транспорте без шлемов.

12 июля в Лаишевском районе случилась настоящая трагедия, которая привела к смерти 10-летнего ребенка Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РТ

Понятно, что Следком РТ возбудил уголовное дело, но жизни ребенка это уже не вернет.

Другой случай буквально поразил сотрудников ГИБДД. В селе Теньки Верхнеуслонского района автоинспекторы остановили квадроцикл под управлением 9-летней девочки. С ней также был пассажир 11 лет. На место происшествия были вызваны родители детей. Все собранные материалы будут переданы в соответствующее подразделение по делам несовершеннолетних.

Наконец, громкий случай произошел в соседнем Башкортостане, где 16-летний подросток на питбайке буквально снес трех пешеходов в селе Дарьинов. Последствия ДТП выдались фатальными: 17-летняя девушка скончалась в больнице. Водителя мотоцикла, а также двоих пострадавших пешеходов, в том числе четырехмесячного ребенка, с различными травмами доставили в больницу.

Айрат Самигуллин отметил, что в Татарстане по итогам полугодия с участием детей зарегистрировано 176 ДТП, 5 детей погибли и 192 получили травмы Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Многие родители покупают опасные игрушки своим детям»

Между тем в Татарстане по итогам полугодия с участием детей зарегистрировано 176 ДТП, 5 детей погибли и 192 получили травмы. Эти данные в рамках выездного заседания по безопасности дорожного движения в Елабуге озвучил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин. Он отдельно акцентировал, что при значительном снижении количества ДТП и раненых отмечен рост погибших.

Существенно больше инцидентов зафиксировано в Казани, в Алькеевском, Мамадышском, Нижнекамском и Чистопольском районах. С участием детей-пассажиров зарегистрировано 62 ДТП, 2 ребенка погибли и 69 получили ранения.

Самигуллин подчеркнул ответственность родителей, которые не обеспечивают должным образом безопасность своих детей.

«К сожалению, все чаще дети становятся водителями такого транспорта. Многие родители покупают такие опасные игрушки своим детям, не осознавая в полной мере, что это может повлечь за собой очень серьезные последствия», – отметил Самигуллин.

Многие родители сквозь пальцы смотрят, что их любимые чада рассекают на дачах на таких видах мототехники Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кто должен нести ответственность и что делать?

Очевидно, что питбайки, как и любые виды мопедов, а также скутеры и квадроциклы, входят в число наименее незащищенных транспортных средств при ДТП. Поэтому даже незначительные столкновения несут собой большую угрозу для жизни.

При этом теми же скутерами и квадроциклами без водительских прав управлять нельзя. Тем удивительнее, что многие родители сквозь пальцы смотрят, что их любимые чада рассекают на дачах на таких видах мототехники. Причем без шлемов.

Понятно, что на законодательном уровне ответственность за такие инциденты должна лежать на родителях, а не на условном 10-летнем ребенке. Конечно, малышу можно сказать, что это чудо техники не для него, а для взрослых. Но этого недостаточно. Родители обязаны следить за своими детьми, если не хотят потерять их навсегда. Но что делать с родителями, которые по разным причинам неспособны прислушиваться к голосу разума?

«Это все равно, что хранить ружье не в закрытом отдельном сейфе, а на стене. Дети обязательно им воспользуются. Поэтому мы должны внести законодательные изменения, которые ужесточат оборот этих средств передвижения, в том числе ужесточат ответственность взрослых родителей, владельцев этих транспортных средств. Я другого пути не вижу. На самом деле, это опасное средство передвижения, оно должно быть зарегистрировано, дети должны понимать, что они не имеют право передвигаться на нем. И самое главное, мне кажется, за вовлечение и ненадлежащее хранение, за передачу их в руки детей мы должны усилить ответственность. Без этого мы с этим не справимся», – сказал «Татар-информу» Айрат Фаррахов.

В последнее время новостные сводки полны ужасающих случаев смерти детей и подростков за рулем традиционного «летнего» транспорта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Госдума России поднимет этот вопрос

Депутат также напомнил, что сначала законом Татарстана, а потом и на федеральном уровне запретили продажу детям газовых баллончиков. Он указал, что эти вопросы не несут прямой угрозы жизни детям. Тем не менее они были проработаны на законодательном уровне. В вопросах с мототехникой изменения также назрели.



«Мы здесь тоже должны навести порядок, и я думаю, что порядок здесь начинается со взрослых людей. Здесь государство должно регулировать этот вопрос, но пока все взрослые не осознают опасность этого, мы с этим не справимся. И, конечно, Госдума поднимет этот вопрос. Рустам Нургалиевич поднял очень важный вопрос, и я намерен поднять его в Госдуме», – пообещал депутат нашему корреспонденту.