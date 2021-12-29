Глава Пестречинского района РТ исполнил новогоднее желание девятилетней девочки

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов присоединился ко Всероссийской акции «Елка желаний» и исполнил новогоднюю мечту девятилетней девочки с ограниченными возможностями. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

9-летняя Василиса Коростелева живет в Пестрецах. Девочка очень любит рисовать и может посвятить этому занятию много времени. Навыкам рисования она обучается самостоятельно, в этом ей помогают видео в интернете. Девочка написала письмо Деду Морозу и попросила новый смартфон, чтобы смотреть эти видеоинструкции.

В рамках Всероссийской акции «Елка желаний» открытку с желанием Василисы сорвал на Республиканской елке Ильхам Кашапов. Сегодня он побывал у нее в гостях и вручил подарок — телефон.

«Если верить в чудо, оно обязательно сбудется», — сказал девочке глава района. Василиса заявила, что она очень рада получить заветный подарок.

Еще один уроженец Пестречинского района — десятилетний Азамат Файзрахманов из деревни Чита стал обладателем телефона. Подарок ему вручил депутат Госдумы РФ Рустам Калимуллин.

Инициатором всероссийской акции «Елка желаний» является Президент России Владимир Путин. Она проводится с 2018 года. Глава государства и сам не раз исполнял мечты детей. В этом году Президент подарил 14-летнему Марку Кобленеву из Подмосковья гитару. Также Владимир Путин исполнил новогоднее желание 13-летней школьницы из Ставропольского края, страдающей тяжелым заболеванием. Девочка всегда мечтала посетить балет «Лебединое озеро», и ей удалось попасть в Мариинский театр в Санкт-Петербурге.