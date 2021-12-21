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Общество
21 декабря 2021  18:22

Путин исполнил мечту 14-летнего подростка из Подмосковья, попросившего у него гитару

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Президент России Владимир Путин исполнил желание 14-летнего Марка Кобленева из Подмосковья, который  попросил у него гитару в рамках акции «Елка желаний», сообщает РИА Новости.

Вытянув новогодний шарик с желанием Марка, Президент узнал у него, умеет ли он уже играть на гитаре, любит ли творчество Владимира Высоцкого. Подросток ответил, что еще не учился игре на музыкальном инструменте, но очень хочет начать.

«Ты хочешь туда ходить? (в музыкальную школу — прим. Т-и) Давай организуем это. Это несложно будет сделать. Я тебя поздравляю, это подарок на Новый год», — заявил Владимир Путин.

Для Марка была проведена экскурсия по Академии Игоря Крутого, специалисты рассказали ему о существующих направлениях, подарили гитару и обучающий курс. Также мальчик стал участником мастер-класса по игре на гитаре вместе с заслуженным артистом России Виктором Зинчуком.

Также Президент поговорил с мамой Марка Надеждой, в частности узнал, в каких условиях живет семья. Собеседница рассказала, что сейчас они живут в доме знакомой многодетной семьи. Владимир Путин отметил, что обеим семьям необходимо помочь. «Я с губернатором поговорю, мы подумаем, что можно сделать», — подчеркнул он.

#елка желаний #Владимир Путин
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