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Ру Тат
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Политика
20 января 2023  13:06

Кремль: Конфликт на Украине развивается по восходящей, вовлечение в него НАТО растет

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Украинский конфликт развивается по восходящей спирали, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, во многом на масштабе боевых действий сказывается растущее присутствие стран НАТО. Так он ответил на вопрос о том, пройдена ли очередная точка эскалации конфликта.

«Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли и продолжении роста этой вовлеченности», – отметил Песков (цитата по ТАСС).

Западные страны, по словам представителя Кремля, склонны к «драматичному заблуждению», что Украина имеет возможность быть успешной на поле боя. Об этом Запад будет сожалеть в будущем, убежден Песков. Сам конфликт «деградирует и провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали», подчеркнул он.

При этом Песков призвал не преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву. По его мнению, так как «все эти танки» нуждаются в постоянном дорогом обслуживании и ремонте, то Украине это только добавит проблем и ничего не изменит в плане продвижение российской стороны в достижении своих целей.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года – в этот день о ее начале в обращении к жителям страны объявил Президент Владимир Путин.

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