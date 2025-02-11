Глава Пентагона: США не отправят военных на Украину

Министр обороны США Пит Хегсет

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Соединенные Штаты не будут отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил журналистам министр обороны США Пит Хегсет, сообщает РИА Новости.

«Мы не отправим военных на Украину», – подчеркнул глава Пентагона, выступая в штаб-квартире Африканского командования США в Германии (его речь транслировал Пентагон).

Кроме того, Хегсет заметил, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на «скорое» достижение мирной сделки по Украине.

«Мы должны обеспечивать безопасность Израиля, мирное разрешение конфликта на Украине. Но это не должно определять, как мы ориентируемся», – пояснил в связи с этим шеф Пентагона.

Соответственно, по словам Хегсета, Штаты пока не планируют сокращать численность своих войск в Европе. Переоценка развертывания американских сил может быть произведена после заключения соглашения по Украине.