Дональд Трамп рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным «в подходящее время»
Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным «в подходящее время», сообщает Interfax со ссылкой на американских журналистов.
«Полагаю, я встречусь с Путиным. В подходящее для этого время», – заявил Трамп.
Отвечая на вопросы представителей СМИ, президент Америки также заявил, что у него были контакты с Путиным. При этом он не стал комментировать содержание этих бесед и не уточнил, как часто и когда они проводились.
Говоря о попытках урегулирования конфликта на Украине, Трамп отметил, что видит прогресс в этом вопросе.