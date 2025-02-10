Дональд Трамп рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным «в подходящее время»

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным «в подходящее время», сообщает Interfax со ссылкой на американских журналистов.

«Полагаю, я встречусь с Путиным. В подходящее для этого время», – заявил Трамп.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, президент Америки также заявил, что у него были контакты с Путиным. При этом он не стал комментировать содержание этих бесед и не уточнил, как часто и когда они проводились.

Говоря о попытках урегулирования конфликта на Украине, Трамп отметил, что видит прогресс в этом вопросе.