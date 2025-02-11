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Общество 11 февраля 2025 08:01

Трамп заявил, что Украина «может стать Россией»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «может стать Россией», поэтому она должна гарантировать безопасность вложенных денег. Таким мнением он поделился в интервью с Fox News.

«У них огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией», – сказал Трамп.

По словам американского лидера, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. На данный момент страна уже вложила в Украину «более 300 миллиардов долларов».

«Я сказал им, что хочу эквивалента 500 миллиардов долларов редкоземельных [металлов], и они, по сути, согласились сделать это. Так что, по крайней мере, мы не будем чувствовать себя глупо. Иначе мы глупые», – заявил президент США.

От ответа на вопрос, продолжаются ли сейчас поставки оружия Киеву, Дональд Трамп воздержался.

#Дональд Трамп #США #Украина
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