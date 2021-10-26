Глава «Оператора ГТС Украины» предложил России продлить контракт на транзит газа

Украина предложила России продлить контракт на транзит природного газа, не дожидаясь окончания действующего соглашения. Об этом заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, сообщает ТСН.

«Что касается дальнейших шагов, то мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», — подчеркнул он.

Макогон уточнил, что украинская сторона готова в любой момент заключить новое соглашение сроком на 10–15 лет, причем объемы транзита должны составить не менее 45 млрд куб. метров в год. Впрочем, по его словам, Россия пока «не отвечает» на это предложение.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предоставить российскому ПАО «Газпром» скидку на транзит газа в Европу, чтобы увеличить поставки и поспособствовать разрешению энергетического кризиса. До этого российская сторона не стала наращивать объемы транзита.

Действующее соглашение о транзите российского газа через Украину действует до конца 2024 года. Оно предусматривает прокачку 65 млрд куб. метров газа в 2020 году и по 40 млрд куб. метров в последующие годы вплоть до истечения договора.

Вице-премьер РФ Александр Новак 14 октября рассказал, что российский газопровод «Северный поток — 2» будет готов к запуску в ближайшие дни. Украина решила координировать свои позиции по этому проекту с Польшей, о чем сообщало ИА «Татар-информ».