Киев скоординирует позиции по газопроводу «Северный поток-2» с Польшей

Украина координирует свои позиции с польской PGNiG по сертификации оператора газопровода «Северный поток-2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает РИА Новости.

Ранее руководитель организации сообщил, что «Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока-2». Аналогичную заявку подала польская нефтегазовая компания PGNiG.

«Мы не можем присоединиться к их (PGNiG — прим. Т-и) заявке. Мы просто просим присоединиться к процессу сертификации. Одновременно с PGNiG у нас очень правильные партнерские отношения, мы консультируемся в процессе подготовки их заявки и нашей заявки, мы обмениваемся соответствующими данными. Потому что наши компании заинтересованы в том, чтобы был действительно конкурентный европейский рынок», — сказал Витренко.

Оператор «Северного потока-2» в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора, для того чтобы работа газопровода соответствовала правилам третьего энергопакета ЕС.

14 октября вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что российский газопровод «Северный поток-2» будет готов к запуску в ближайшие дни, о чем сообщало ИА «Татар-информ».