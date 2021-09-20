«Газпром» не собирается увеличивать транзит газа через Украину в октябре

ПАО «Газпром» не забронировало объем транзита газа через Украину на октябрь. Об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP, сообщает ТАСС.

«Оператор ГТС Украины» 20 сентября предложил на аукционе транзитные мощности в объеме до 9,8 млн куб. метров в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. метров в сутки через станцию «Сохрановка», однако они оказались не востребованы.

В сентябре этого года «Газпром» забронировал лишь 4,3% из предложенных мощностей.

В декабре 2019 года Россия и Украина пришли к соглашению о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью последующего продления действия документа на десять лет.