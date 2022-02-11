Глава ОКР: «Похоже, кто-то придерживал пробу Валиевой до окончания командного турнира ОИ»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой.

По словам Позднякова, есть вероятность, что кто-то сознательно придерживал пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов.

«У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована. В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов», – цитирует главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова ТАСС.

Ранее стало известно, что сборную России по фигурному катанию могут лишить золотых медалей командного турнира.

Кто пичкал допингом «Татарскую принцессу» и какая должна последовать реакция со стороны правоохранительных органов, читайте в оперативном материале ИА «Татар-информ» о ситуации с допингом Валиевой.