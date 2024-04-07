Глава Нурлатского района навестил пострадавших при взрыве газа

Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев навестил пострадавших при взрыве газового баллона в многоэтажке. Информация об этом появилась в телеграм-канале главы района.

Он отметил, что пострадавшая женщина вместе с дочерью покинули палату районной больницы.

«Их состояние удовлетворительное. С ними работают психологи. Сейчас Екатерина вместе с мамой находится у бабушки, которая живет в соседнем доме», – указано в сообщении.

Фото: t.me/damirishkineev

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые изучают вещественные доказательства. Кроме того, представители Минстроя РТ и эксперты определяют степень разрушения жилого дома.

«После этого продолжат работу сотрудники МЧС по разбору завалов, затем районные службы, строители приступят к разборке разрушенной части дома. Все службы задействованы, работают в режиме ЧС», – дополнил он.

По словам Ишкинеева, завтра семьи пострадавших будут расселять в резервные квартиры. На данный момент желающие могут разместиться в гостинице спортшколы «Ледок».

Фото: t.me/damirishkineev

Накануне «Татар-информ» со сслыкой на ГУ МЧС России по РТ сообщал, что в результате взрыва в трехподъездном доме №9 на Заводской улице в Нурлате пострадали три человека, из них один погиб. По предварительным данным, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. На место происшествия выезжал представитель городской прокуратуры, возбуждено уголовное дело.