Глава НСПК: Карты «Мир» в Турции продолжают работу

В Турции продолжают работу карты российской платежной системы «Мир». Об этом на международном форуме «Банки России — ХХI век» заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

«Я могу сказать, что уровень опасений или шума вокруг платежной системы „Мир“ за рубежом преувеличен. По Турции, наверное, самая болезненная тема», — заметил Комлев.

«Из пяти наших банков-партнеров — два коммерческих. Они приостановили сотрудничество и нас об этом уведомили. Три банка продолжают работать в разной степени. Кто-то работает с картами санкционных банков, кто-то работает со всеми картами», — уточнил он.

При этом, по словам главы НСПК, резкого снижения количества транзакций в Турции не произошло. «Карты в Турции продолжают работать. Определенные сложности появились. Более двух третей оборота мы по количеству транзакций и объему прибыли продолжаем видеть. В этом проблем тоже нет», — заключил он.

Ранее два крупных турецких частных банка, Is bankasi и Denizbank, объявили о приостановке обслуживания карт системы «Мир». При этом они сослались на санкции США и Великобритании против РФ. Позднее на аналогичный шаг пошли банки Казахстана и Вьетнама.