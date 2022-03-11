Глава МВФ Георгиева допустила дефолт России из-за введенных санкций

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева допустила вероятность дефолта России из-за введенных против страны санкций. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNBC.

«Что касается дефолта — более это не является невероятным событием», — приводит слова экономиста РИА Новости.

По словам Георгиевой, вероятность дефолта зависит от таких факторов, как продолжительность боевых действий, продолжительность санкций и наличие у России возможности выплатить часть своих долгов. «Ничего из этого не ясно сейчас», — констатировала она.

Директор-распорядитель МВФ добавила, что «беспрецедентные санкции, введенные против России, толкнули страну в рецессию». Эксперты фонда ждут глубокой рецессии и резкого сокращения российской экономики.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. После этого глава государства подписал указ о порядке выплат некоторым иностранным кредиторам, позволяющий осуществлять их в рублях.