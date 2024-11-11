Глава Молодежного парламента о глумлении над Вечным огнем: «Это беспринципно и нагло»

Беспринципная глупость и наглость – так охарактеризовал поступок подростков, пытавшихся потушить Вечный огонь, председатель Молодежного парламента РТ Дамир Нургалиев.

«Вечный огонь – это символ памяти, бессмертия и Победы. Это тот уникальный символ, который изо дня в день напоминает каждому из нас о Великой Победе. О том времени, когда фронт и тыл объединились и грудью защитили Родину, суверенитет и родной дом. В истории России нет ни одной семьи, которая не внесла бы свой вклад в ту Великую Победу. Люди работали в полях, воевали на фронтах и Победа была нами достигнута. Поступок этих молодых людей – это беспринципная глупость и наглость. Это те действия, которым они точно не отдавали отчет», – сказал он.

Дамир Нургалиев подчеркнул, что в работе с такими подростками надо смотреть в корень происходящего, в недоработки воспитания.

«Наша задача сделать так, чтобы подобного никогда не повторялось. Люди должны понимать ценность мемориала, ценность Вечного огня, а также той уникальной памяти и истории России», – сказал Дамир Нургалиев.

«Татар-информ» рассказывал, что накануне в парке Горького в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Прохожие сообщили об этом в полицию. На место прибыли полицейские, четверых подростков доставили в отдел полиции. Туда же вызвали их родителей. Чуть позже возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.