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Глава Минземимущества РТ исполнил новогодние мечты братьев из Альметьевска
Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил новогодние мечты двух братьев из Альметьевска. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.
Трехлетний Карим получил снегокат, а десятилетний Самир — игровой руль. Именно эти пожелания содержались в открытках, которые снял с елки министр.
«Елка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и ежегодно объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.
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