Глава Минземимущества РТ исполнил новогодние мечты братьев из Альметьевска

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил новогодние мечты двух братьев из Альметьевска. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

Трехлетний Карим получил снегокат, а десятилетний Самир — игровой руль. Именно эти пожелания содержались в открытках, которые снял с елки министр.

«Елка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и ежегодно объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.