Минниханов и «Рубин» исполнили мечту юного болельщика Димы из Казани

Фото предоставлено организаторами акции

В преддверии Нового года Раис Татарстана Рустам Минниханов и футбольный клуб «Рубин» исполнили мечту юного болельщика Димы Григорьева из Казани в рамках традиционной благотворительной акции «Елка желаний»

Руководитель республики 23 декабря на заседании Государственного Совета РТ снял с елки шар с желанием Димы, о чем сообщал «Татар-информ».

Фото предоставлено организаторами акции

Теперь мечта 12-летнего казанца познакомиться с игроками «Рубина» осуществилась. Игроки основного состава Илья Рожков, Никита Васильев и Никита Корец встретились с Димой и провели для него экскурсию по клубной базе. В завершение встречи подарили мальчику подарки и сделали памятное фото.

«Елка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и ежегодно объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.