Глава Комитета РТ по охране ОКН исполнил мечту девочки из Нурлата о гитаре

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнил мечту 14-летней жительницы Нурлата Марии Евлахиной, сообщает пресс-служба ведомства.

Мария надеялась получить акустическую гитару. Иван Гущин приехал в Нурлат, чтобы лично передать ей новогодний подарок.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Мать девочки Галина призналась, что не ожидала такого быстрого исполнения желания. Ее дочь недавно обучилась игре на укулеле и начала мечтать о гитаре.

Иван Гущин пожелал Марии Евлахиной успехов в обучении, а также обязательных побед в различных музыкальных конкурсах.

«Елка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и ежегодно объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.