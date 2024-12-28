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Глава Комитета РТ по охране ОКН исполнил мечту девочки из Нурлата о гитаре
Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнил мечту 14-летней жительницы Нурлата Марии Евлахиной, сообщает пресс-служба ведомства.
Мария надеялась получить акустическую гитару. Иван Гущин приехал в Нурлат, чтобы лично передать ей новогодний подарок.
Мать девочки Галина призналась, что не ожидала такого быстрого исполнения желания. Ее дочь недавно обучилась игре на укулеле и начала мечтать о гитаре.
Иван Гущин пожелал Марии Евлахиной успехов в обучении, а также обязательных побед в различных музыкальных конкурсах.
«Елка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и ежегодно объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.
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