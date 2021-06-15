Глава Минздрава заявил о низких темпах вакцинации от Covid-19 в Татарстане

Жители Татарстана не слишком сильно хотят защитить себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции с помощью вакцинации. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Система здравоохранения Татарстана готова прививать сегодня по 10 тыс. человек в день. В среднем ежедневно, к сожалению, мы прививаем 5–7 тыс. Мы вынуждены констатировать низкую активность населения, у части жителей республики отсутствует желание вакцинироваться», — отметил он.

Марат Садыков подчеркнул, что снижение темпов вакцинации от коронавируса может привести к исчезновению коллективного иммунитета и спровоцировать новые вспышки заболеваемости.

Министр заметил, что вакцинация сегодня доступна всем желающим, и напомнил, что она проводится бесплатно на добровольной основе. Пройти ее можно в день обращения, а также записавшись в личном кабинете на портале госуслуг России, по телефону 122 или через call-центры медицинских организаций.

«Люди, привитые от коронавируса, защищают не только себя от возможности заражения и развития тяжелых форм заболевания, но и своих близких, особенно тех, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям. Могу смело сказать, опираясь на имеющийся уже опыт вакцинации татарстанцев: тяжелых поствакцинальных осложнений мы не увидели», — подчеркнул он.

По мнению руководителя ведомства, формирование коллективного иммунитета в короткие сроки с помощью вакцинации — это дорога к возвращению к привычной жизни.