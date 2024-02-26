Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Минздрава РТ рассказал о направлениях развития трансплантологии в Татарстане
Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в интервью «Татар-информу» рассказал о направлениях развития трансплантологии в республике. Так, в планах развивать родственную трансплантацию печени и пересадку органов детям.
«Трансплантация сердца, печени, почек подчас единственный вариант спасения жизни и трудоспособности людей. И они получают шанс и великолепно живут после пересадок. Трансплантация – это высший пилотаж хирургии. Если в системе здравоохранения региона присутствует трансплантация, то отрасль считается очень развитой, прогрессивной», – отметил министр.
Он привел данные, согласно которым в 2023 году в Татарстане было проведено 213 трансплантаций, из них 72 трансплантации печени, 115 – почек и 26 пересадок сердца. В 2022 году было 55 трансплантаций печени, 92 трансплантации почек и 4 трансплантации сердца. «Мы достаточно динамично развиваемся в этом направлении. Если брать трансплантацию как отдельное направление, то Татарстан сейчас лидер среди субъектов РФ по количеству трансплантаций печени и почек и второй по трансплантации сердца после Федерального центра им. Шумакова», – отметил Миннуллин.
Министр сообщил, что развитие направления трансплантологии в системе здравоохранения республики поддерживает Раис Татарстана Рустам Минниханов. «Благодаря этому трансплантация получила такое развитие в нашей республике. Конечно, эта работа будет продолжена. В наших планах, в частности, развивать родственную трансплантацию печени. Очень серьезный сегмент – детская трансплантация. Это направление, которое реально спасает жизни наших маленьких пациентов, и она начинается с чистого листа», – резюмировал глава Минздрава РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в минувшую субботу на выставке «Россия» в Москве на Форуме национальных достижений, посвященном теме здоровья, наградили министра здравоохранения РТ Марселя Миннуллина. Татарстан был признан лучшим по результатам реализации мероприятий региональных программ модернизации первичного звена.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»