Глава Минздрава РТ рассказал о направлениях развития трансплантологии в Татарстане

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в интервью «Татар-информу» рассказал о направлениях развития трансплантологии в республике. Так, в планах развивать родственную трансплантацию печени и пересадку органов детям.

«Трансплантация сердца, печени, почек подчас единственный вариант спасения жизни и трудоспособности людей. И они получают шанс и великолепно живут после пересадок. Трансплантация – это высший пилотаж хирургии. Если в системе здравоохранения региона присутствует трансплантация, то отрасль считается очень развитой, прогрессивной», – отметил министр.

Он привел данные, согласно которым в 2023 году в Татарстане было проведено 213 трансплантаций, из них 72 трансплантации печени, 115 – почек и 26 пересадок сердца. В 2022 году было 55 трансплантаций печени, 92 трансплантации почек и 4 трансплантации сердца. «Мы достаточно динамично развиваемся в этом направлении. Если брать трансплантацию как отдельное направление, то Татарстан сейчас лидер среди субъектов РФ по количеству трансплантаций печени и почек и второй по трансплантации сердца после Федерального центра им. Шумакова», – отметил Миннуллин.

Министр сообщил, что развитие направления трансплантологии в системе здравоохранения республики поддерживает Раис Татарстана Рустам Минниханов. «Благодаря этому трансплантация получила такое развитие в нашей республике. Конечно, эта работа будет продолжена. В наших планах, в частности, развивать родственную трансплантацию печени. Очень серьезный сегмент – детская трансплантация. Это направление, которое реально спасает жизни наших маленьких пациентов, и она начинается с чистого листа», – резюмировал глава Минздрава РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в минувшую субботу на выставке «Россия» в Москве на Форуме национальных достижений, посвященном теме здоровья, наградили министра здравоохранения РТ Марселя Миннуллина. Татарстан был признан лучшим по результатам реализации мероприятий региональных программ модернизации первичного звена.