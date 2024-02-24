На выставке «Россия» в Москве наградили министра здравоохранения РТ Марселя Миннуллина

В Москве в рамках работы Международной выставки-форума «Россия» сегодня проходит Форум национальных достижений, посвященный теме здоровья.

Здесь состоялось торжественное награждение регионов за достижения в сфере здравоохранения. Татарстан был признан лучшим по результатам реализации мероприятий региональных программ модернизации первичного звена.

Почетную награду получил министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.