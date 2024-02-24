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Общество 24 февраля 2024 14:00

На выставке «Россия» в Москве наградили министра здравоохранения РТ Марселя Миннуллина

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В Москве в рамках работы Международной выставки-форума «Россия» сегодня проходит Форум национальных достижений, посвященный теме здоровья.

Здесь состоялось торжественное награждение регионов за достижения в сфере здравоохранения. Татарстан был признан лучшим по результатам реализации мероприятий региональных программ модернизации первичного звена.

Почетную награду получил министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.

#минздрав рт
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