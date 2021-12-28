Глава Минздрава РФ выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Для победы над пандемией коронавируса Covid-19 необходимо участие каждого человека. При этом очень хочется верить, что она завершится в наступающем году. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Очень хочется верить, что всё закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой и вс1 станет, как было прежде», — подчеркнул руководитель Минздрава.

Мурашко убежден, что «участие каждого» в борьбе с пандемией «просто необходимо» и «нужно, чтобы это почувствовал каждый». При этом он назвал профилактическое направление борьбы с инфекцией, то есть вакцинацию, самым главным.

Ранее глава Минздрава сообщил, что за последнюю неделю в России от коронавируса привились более 1,3 млн человек, по 190 тыс. каждые сутки. Вместе с тем Президент РФ Владимир Путин напомнил о необходимости привить от коронавируса не менее 90% россиян.